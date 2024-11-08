Кривавий обстріл Запоріжжя: в якому стані постраждалі

Ворог продовжує гатити по цивільних.
Наразі 15 постраждалих від ворожого обстрілу Запоріжжя перебувають у медустановах. У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Як зазначає Федоров, 5-річному пораненому зробили операцію. Зараз він перебуває на апараті штучної вентиляції легенів.
"Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий", – додав посадовець.
Пораненим надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні. Кривава атака забрала життя 9 людей.
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