Кривавий обстріл Запоріжжя: в якому стані постраждалі

Наразі 15 постраждалих від ворожого обстрілу Запоріжжя перебувають у медустановах. У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріл Запоріжжя 7 листопада

Як зазначає Федоров, 5-річному пораненому зробили операцію. Зараз він перебуває на апараті штучної вентиляції легенів.

"Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий", – додав посадовець.

Пораненим надається вся необхідна допомога.

Обстріл Запоріжжя 7 листопада

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні. Кривава атака забрала життя 9 людей.

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