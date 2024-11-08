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Кровавый обстрел Запорожья: в каком состоянии пострадавшие

Кровавый обстрел Запорожья: в каком состоянии пострадавшие

Обстрел Запорожья 7 ноября

Враг продолжает лупить по гражданским.

В настоящее время 15 пострадавших от вражеского обстрела Запорожья находятся в медучреждениях. В крайне тяжелом состоянии – 5-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обстрел Запорожья 7 ноября / ©
Обстрел Запорожья 7 ноября

Как отмечает Федоров, 5-летнему раненому сделали операцию. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

"Состояние еще четырех человек, в том числе двух медработников, врачи оценивают как тяжелое", — добавил чиновник.

Раненым оказывается вся необходимая помощь.

Обстрел Запорожья 7 ноября / ©
Обстрел Запорожья 7 ноября

Напомним, в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия произвела обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице. Кровавая атака унесла жизни 9 человек.

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