Кровавый обстрел Запорожья: в каком состоянии пострадавшие

Враг продолжает лупить по гражданским.
В настоящее время 15 пострадавших от вражеского обстрела Запорожья находятся в медучреждениях. В крайне тяжелом состоянии – 5-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Как отмечает Федоров, 5-летнему раненому сделали операцию. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
"Состояние еще четырех человек, в том числе двух медработников, врачи оценивают как тяжелое", — добавил чиновник.
Раненым оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия произвела обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице. Кровавая атака унесла жизни 9 человек.
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