Циничный обстрел Запорожья КАБами: в городе объявлен День траура

Жертвами агрессора снова стали мирные люди.

Сегодня, 8 ноября, в Запорожье День траура по погибшим от вчерашнего обстрела областного центра армией РФ. Цинический враг унес жизни 9 гражданских людей, в том числе 1-летнего мальчика.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Вечная память погибшим. Соболезнование тем, кто потерял родных и близких. Россия – страна-террорист. Не простим", – подчеркнул Федоров.

Напомним, в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия произвела обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице.

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