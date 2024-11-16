Иран активно участвует в войне — Зеленский

Президент отметил, что Иран предоставил лицензию на построение мощностей по производству дронов на территории РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран активно участвует в войне России против Украины.

Об этом президент рассказал в интервью "Суспільному".

По словам Зеленского, Иран не только снабжает дроны Shahed, но и предоставил лицензию на построение мощностей на территории РФ и обучал россиян использовать БпЛА.

Также читайте На востоке ситуация действительно сложная – Зеленский

"Иран является активным участником этой войны против Украины, против нашей независимости. Почему не только продажа, не только бизнес? Слышали неоднократно аргументы Ирана на то, что мы просто продаем это. Just Business, Just Business. Почему? Потому что лицензии они передали России, они построили соответствующие фабрики. Мало того, вы их обучили. Находились ли иранцы на территории Российской Федерации? Обучали, как управлять и так далее? Да. Первые атаки иранских дронов против Украины, украинского населения принесли убийственные результаты? Были ли там иранцы? Я уверен, да. Согласно разведке. То есть в начале, кто там из россиян мог управлять соответствующим оружием. Поэтому я считаю, что они принимали активное участие", — заявил президент.

Напомним, Зеленский подверг критике мир за недостаточную реакцию на войска КНДР в России.

Читайте также: