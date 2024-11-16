Майк Тайсон – Джейк Пол: найкращі моменти бою (відео)

У ніч проти 16 листопада колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон повернувся в ринг та провів бій з популярним американським блогером Джейком Полом.

Довгоочікуваний поєдинок закінчився перемогою 27-річного Пола над 58-річним "Залізним Майком" одноголосним рішенням суддів – 80:72, 79:73, 79:73.

До вашої уваги найкращі моменти бою між Тайсоном і Полом. Зазначимо, що цей поєдинок мав офіційний статус – результат занесено до статистики обох бійців.

Відеоогляд бою Майк Тайсон – Джейк Пол

Додамо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Для Тайсона це був перший офіційний поєдинок від 2005 року, коли він програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. Тепер у послужному списку "Залізного Майка" 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

На рахунку Пола 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Нагадаємо, Майк Тайсон дав ляпаса Джейку Полу під час фінальної битви поглядів.

Читайте також:

"Б'є як с***а": Джейк Пол емоційно відреагував на ляпас від Тайсона та пригрозив нокаутом (відео)

Шалені суми: стало відомо, скільки Майк Тайсон і Джейк Пол зароблять за мегафайт

Блогер затролив легенду боксу: Майк Тайсон і Джейк Пол провели дуель поглядів перед боєм (відео)