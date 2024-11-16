Майк Тайсон – Джейк Пол: лучшие моменты боя (видео)

В ночь на 16 ноября бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вернулся в ринг и провел бой с популярным американским блоггером Джейком Полом.

Долгожданный поединок закончился победой 27-летнего Пола над 58-летним "Железным Майком" единогласным решением судей – 80:72, 79:73, 79:73.

Вашему вниманию лучшие моменты боя между Тайсоном и Полом. Отметим, что этот поединок имел официальный статус – результат внесен в статистику обоих бойцов.

Видеообзор боя Майк Тайсон – Джейк Пол

Добавим, что изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

Для Тайсона это был первый официальный поединок с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. Теперь в послужном списке "Железного Майка" 59 боев: 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

На счету Пола 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.

Напомним, Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время финальной битвы взглядов.

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