Зеленский назвал условия возможного диалога с Путиным

Президент Зеленский ответил, в каких условиях Украина может согласиться на справедливые переговоры с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только при сильной позиции Украины и международной поддержки.

Об этом он сказал в интервью "Суспильному".

"При условиях, что Украина будет не наедине с РФ. При условиях, что Украина будет сильной", — подчеркнул президент, добавив риторический вопрос: "Какие могут быть переговоры с убийцей?"

По словам Зеленского, переговоры с Путиным в нынешних условиях, когда Украина не усилена важными элементами, будут означать проигрышную позицию с самого начала.

"Это не о справедливом окончании войны точно. Не о справедливом мире для Украины и всего мира", — подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что в слабой ситуации "нечего делать на этих переговорах". Он также подчеркнул важность позиции новоизбранного президента США Дональда Трампа и общего настроения Америки по отношению к Украине.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что переговоры с российским президентом Путиным, не желающим заканчивать войну, ни к чему не приведут. Поэтому нужно, чтобы Украина была в сильной позиции.

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