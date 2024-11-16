Зеленський назвав умови можливого діалогу з Путіним

Президент Зеленський відповів, за яких умов Україна може погодитися на справедливі перемовини з Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише за умови сильної позиції України та міжнародної підтримки.

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному".

"За умов, що Україна буде не на одинці з РФ. За умов, що Україна буде сильною", - наголосив президент, додавши риторичне запитання: "Які можуть бути перемовини просто з вбивцею?"

За словами Зеленського, переговори з Путіним у нинішніх умовах, коли Україна не посилена важливими елементами, означатимуть програшну позицію від самого початку.

"Це не про справедливе закінчення війни точно. Не про справедливий мир для України і всього світу", - підкреслив він.

Президент наголосив, що в слабкій ситуації "немає що робити на цих перемовинах". Він також підкреслив важливість позиції новообраного президента США Дональда Трампа та загального настрою Америки щодо України.

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