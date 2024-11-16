Ілон Маск спрогнозував, що станеться найближчим часом з людством

Що буде з нами, з людством через пару років, а через десять, двадцять — такі питання цікавлять, мабуть, кожного. На думку американського мільярдера Ілона Маска на людство чекають великі зміни найближчим часом.

Що буде через п'ять років

Розвиток штучного інтелекту щороку буде збільшуватися в десятки разів і вже 2029 року машини стануть розумнішими за людей. "Існує приблизно 10-20% ризику того, що це може спричинити вимирання людського виду".

Водночас Маск попереджає, що існує проблема глобального скорочення населення, зокрема на прикладі зниження народжуваності в Південній Кореї та Європі та закликає людей до цього приготуватися.

Що буде через два роки

Маск переконаний, що місія SpaceX відправлятиме на Марс кораблі без екіпажу вже через 2 роки. Плани колонізації Марса SpaceX все ще переважають в уяві планів Ілона Маска, у майбутньому він планує поселити людей на Марсі.

Що буде до 2024 року

Також Маск спрогнозував, що до 2040 року на Землі мешкатиме близько 10 мільярдів роботів-гуманоїдів. Він вважає, що доступ до технологій забезпечить усім людям високу зарплату і, отже, завжди буде метою загального базового доходу.

Крім того, він малює світ, який буде залежати виключно від сонячної енергії, гарантуючи, що всі цивілізації будуть використовувати її. Таким чином це буде йти рука об руку з його ідеалами щодо навколишнього середовища.

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