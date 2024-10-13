Ці чотири "недоліки" можуть вказувати на геніальність: перевірте себе

Безлад — ознака креативності

Якщо у вас постійний розгардіяш на столі, в сумці звичайно нічого не можете знайти, кімната виглядає як поле битви, не варто засмучуватися. Історичний досвід показує, що люди з високим IQ часто не надають великого значення порядку. Творчі уми вважають за краще вирішувати важливі завдання, а не витрачати час на прибирання. Можливо, ваш безлад також свідчить про те, що ваш мозок зайнятий цікавішими речами.

Вміння брехати — ознака талановитості

Дослідники Університету Райєрсона в Торонто вивчили готовність та здатність людей брехати та порівняли показники з тестами вербального інтелекту та абстрактного мислення. Вчені виявили, що люди, які брешуть і вигадують небилиці, мають вищі когнітивні здібності. Їхній інтелект порівнювали з громадянами, які практично не вдаються до брехні. У ході дослідження вдалося встановити, що брехуни мають високий інтелект. Крім того, люди, здатні говорити переконливішу брехню, сприймалися іншими, як розумніші.

Люди з високим інтелектом пізно лягають та пізно встають.

Хоча регулярний режим сну є важливим, деякі дослідження показують, що пізній відхід до сну не завжди є проблемою для творчих людей. Дослідження Імперського коледжу Лондона виявило, що нічні сови, як правило, отримують вищі бали, коли справа доходить до когнітивних тестів. А успішний підприємець Френк Дж. Рамбаускас навіть написав книгу «Сови розумніші за жайворонків. Чому “магії ранку” немає і як совам досягти успіху у світі, у якому правлять ранні пташки» саме про високі здібності "сов".

Розмови із собою — шлях до самосвідомості

Попри те, що про це часто говорять, як про першу ознаку божевілля, дослідження показують, що розмови із самим собою цілком можуть покращити все: від пам’яті до здатності зосереджуватися. Розмови із собою допомагають краще справлятися із завданнями та приймати більш обдумані рішення.

Отже, якщо ви ловите себе на тому, що обговорюєте свої плани вголос, знайте, це може бути ознакою вашого високого інтелекту.

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