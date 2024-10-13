Людина, яка врятувала світ від ядерної катастрофи

Командир радянського підводного човна перед виходом в плавання отримав чіткий наказ — застосувати ядерну зброю, якщо виникне загроза безпеці судна.

У жовтні 1962 року 35-річний офіцер Василь Архипов своєю волею і витримкою врятував світ від катастрофи. Під час так званої Карибської кризи радянський підводний човен уже готувався здійснити ядерну атаку на американські кораблі, які оточили його і здійснили обстріл глибинними бомбами. Світ опинився на порозі глобального конфлікту із застосуванням ядерної зброї.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Як виникла Карибська криза

У 1961 році США провалили найамбітнішу військову операцію десятиліття. Висадка десанту в Затоці Свиней на Кубі мала звільнити острів від комуністичного режиму Кастро, але через жахливу організацію провалилася, ставши причиною багатьох смертей і ганьби. Кілька тисяч військовополонених під тортурами розповідали про вербування і навчання в таборах ЦРУ.

Щоб унеможливити подальші спроби Америки повалити уряд Кастро, той попросив Микиту Хрущова розмістити на острові радянський армійський контингент. Хрущов погодився — потайки вирішивши розмістити на “острові свободи” не лише звичайні озброєння, а й кілька полків з ядерними ракетами.

Генерали розробили таємний план, який генсек змусив підписати кожного з членів комуністичного Політбюро. Як пізніше виявилося, задум радянських генералів був спланований набагато гірше за американський.

Як везли ракети на Кубу

Всю весну та літо 1962 року в чорноморських та балтійських портах на пасажирські судна і сухогрузи вантажили солдатів, танки, гармати і велетенські ракети. Вантажили таємно. У порту Миколаєва працювали ночами - кожну ракету Р12 вантажили в трюм корабля 3-4 доби.

Солдатів і офіцерів було від 20 до 40 тисяч, тож перевезення такої кількості військ стало найбільшою радянською морською логістичною операцією. Десятки, або навіть сотні солдатів померли в переповнених трюмах під час цієї жахливої морської подорожі.

Розвідка перед такою велетенською спецоперацією була проведена незадовільно. Ні солдати, ні офіцери не були готові до особливостей кубинського клімату, медики не вміли лікувати тропічні хвороби, а повари через спеку залишилися без продуктів, з яких звикли готувати вдома.

Більше сотні ракетних пускових майданчиків генерали від початку вирішили сховати ПІД ПАЛЬМАМИ! Хоча офіцери-розвідники від початку застерігали — на більшості стартових майданчиків рослинності не було взагалі.

За мить до ядерної війни

14 жовтня 1962 року американський літак-розвідник У2 під час прольоту над Кубою прогнозовано сфотографував ракетні установки. Через два дні фото з поясненнями були на столі у президента Джона Кеннеді. Почалася Карибська криза.

Військові кораблі США оточили Кубу, не пропускаючи туди ані цивільні вантажі, ані військові підкріплення. Кеннеді постійно відмахувався від порад власних генералів завдати по острову превентивного удару.

Такі самі поради чув і Микита Хрущов. Ядерна війна нависла над світом, а бажання обидвох лідерів зберегти лице та уникнути протистояння натикалося на звичайний набір армійських випадковостей.

Подвиг офіцера

27 жовтня 1962 року радянські зенітники збили черговий літак розвідник, що пролітав над Кубою. Того ж дня есмінці США оточили і обстріляли глибинними бомбами підводний човен К-59. Ніхто з американців не знав, що на борту човна була торпеда з ядерною боєголовкою.

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Американці сигналізували, вимагаючи від підводників сплисти. Та на човні не працювало радіо і команда була переконані, що велика війна вже розпочалася. Командир К-59 Валентин Савіцький перед виходом в плавання отримав чіткий наказ — застосувати ядерну зброю, якщо виникне загроза безпеці судна. Через невідомість і пошкодження від вибухів Савіцький запанікував і реально готувався натиснути кнопку.

На заваді ядерної атаки став начальник штабу бригади підводних човнів Василь Архипов, що в той момент перебував на борту. Архипов довго і терпляче заспокоював підлеглих, переконуючи не починати війну, а піднятися на поверхню і вислухати американських моряків.

Василь Архипов в той момент став героєм. Човен К-59 сплив нагору і зміг без перешкод відійти. Президент Кеннеді і генсек Хрущов порозумілися в спільному страху: радянці вивели з Куби власні ракети і війська, а американці забрали власну ядерну зброю з Туреччини та Італії та пообіцяли більше не чіпати комуністичну Кубу.

Невідомо, чи пам’ятає цю повчальну історію Володимир Путін. Мабуть, що так, бо, окрім абстрактних погроз знищити світ в якому не буде Росії, він не переходить до жодної конкретики. Цілком може виявитися, що серед нижньої ланки офіцерів знайдеться новий Василь Архипов, що не погодиться натиснути на кнопку і стати наймасовішим вбивцею в сучасній історії.

Його ім'я старанно приховували! Хто врятував світ від ядерної катастрофи?

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив про зміну ядерної доктрини. Росія розширила список підстав для застосування ядерної зброї, зокрема проти неядерної держави – тобто України.

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