Человек, спасший мир от ядерной катастрофы

В октябре 1962 года 35-летний офицер Василий Архипов своей волей и выдержкой спас мир от катастрофы. Во время так называемого Карибского кризиса советская подлодка уже готовилась осуществить ядерную атаку на американские корабли, которые окружили ее и осуществили обстрел глубинными бомбами. Мир очутился на пороге глобального конфликта с применением ядерного оружия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Как возник Карибский кризис

В 1961 году США провалили самую амбициозную военную операцию десятилетия. Высадка десанта в Заливе Свиней на Кубе должна была освободить остров от коммунистического режима Кастро, но из-за ужасной организации провалилась, став причиной многих смертей и позора. Несколько тысяч военнопленных под пыткой рассказывали о вербовке и обучении в лагерях ЦРУ.

Чтобы предотвратить дальнейшие попытки Америки свергнуть правительство Кастро, тот попросил Никиту Хрущева разместить на острове советский армейский контингент. Хрущев согласился — тайком решив разместить на "острове свободы" не только обычные вооружения, но и несколько полков с ядерными ракетами.

Генералы разработали секретный план, который генсек заставил подписать каждого из членов коммунистического Политбюро. Как позже оказалось, замысел советских генералов был спланирован гораздо хуже американского.

Как везли ракеты на Кубу

Всю весну и лето 1962 года в черноморских и балтийских портах на пассажирские суда и сухогрузы грузили солдат, танки, пушки и гигантские ракеты. Грузили тайно. В порту Николаева работали по ночам – каждую ракету Р12 грузили в трюм корабля 3-4 суток.

Солдатов и офицеров было от 20 до 40 тысяч, так что перевозка такого количества войск стала крупнейшей советской морской логистической операцией. Десятки, или даже сотни солдат умерли в переполненных трюмах во время этого ужасного морского путешествия.

Разведка перед такой гигантской спецоперацией была проведена неудовлетворительно. Ни солдаты, ни офицеры не были готовы к особенностям кубинского климата, медики не умели лечить тропические болезни, а повара из-за жары остались без продуктов, из которых привыкли готовить дома.

Более сотни ракетных пусковых площадок генералы изначально решили спрятать под пальмами! Хотя офицеры-разведчики изначально предостерегали – на большинстве стартовых площадок растительности не было вообще.

Через мгновение до ядерной войны

14 октября 1962 г. американский самолет-разведчик У2 во время пролета над Кубой прогнозированно сфотографировал ракетные установки. Через два дня фото с пояснениями были на столе у президента Джона Кеннеди. Начался Карибский кризис.

Военные корабли США оцепили Кубу, не пропуская туда ни гражданские грузы, ни военные подкрепления. Кеннеди постоянно отмахивался от советов собственных генералов нанести по острову превентивный удар.

Такие же советы слышал и Никита Хрущев. Ядерная война нависла над миром, а желание обоих лидеров сохранить лицо и избежать противостояния натыкалось на обычный набор армейских случайностей.

Подвиг офицера

27 октября 1962 г. советские зенитчики сбили очередной самолет разведчик, пролетавший над Кубой. В тот же день эсминцы США оцепили и обстреляли глубинными бомбами подлодку К-59. Никто из американцев не знал, что на борту лодки была торпеда с ядерной боеголовкой.

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Американцы сигнализировали, требуя от подводников всплыть. Но на лодке не работало радио и команда была уверена, что большая война уже началась. Командир К-59 Валентин Савицкий перед выходом в плавание получил четкий приказ применить ядерное оружие, если возникнет угроза безопасности судна. Из-за неизвестности и повреждения от взрывов Савицкий запаниковал и реально готовился нажать кнопку.

Помехой ядерной атаки стал начальник штаба бригады подлодок Василий Архипов, в тот момент находившийся на борту. Архипов долго и терпеливо успокаивал подчиненных, убеждая не начинать войну, а подняться на поверхность и выслушать американских моряков.

Василий Архипов в тот момент стал героем. Лодка К-59 всплыла вверх и смогла беспрепятственно отойти. Президент Кеннеди и генсек Хрущев нашли общий язык в страхе: советники вывели с Кубы собственные ракеты и войска, а американцы забрали собственное ядерное оружие из Турции и Италии и пообещали больше не трогать коммунистическую Кубу.

Неизвестно, помнит ли эту обучающую историю Владимир Путин. Пожалуй, да, потому что, кроме абстрактных угроз уничтожить мир в котором не будет России, он не переходит ни к одной конкретике. Вполне может оказаться, что среди нижнего звена офицеров найдется новый Василий Архипов, который не согласится нажать кнопку и стать самым массовым убийцей в современной истории.

Его имя тщательно скрывали! Кто спас мир от ядерной катастрофы?

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин объявил об изменении ядерной доктрины. Россия расширила список оснований для применения ядерного оружия, в частности, против неядерного государства – то есть Украины.

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