Майк Тайсон – Джейк Пол: опубликована статистика ударов боксеров

"Железный Майк" нанес на 181 удар меньше, чем его соперник.

Стала известна подробная статистика ударов в поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом.

Бой длился 8 раундов по две минуты и завершился победой 27-летнего шоумена над 58-летней легендой бокса единогласным решением судей – 80:72, 79:73, 79:73.

За весь поединок "Железный Майк" нанес на 181 удар меньше, чем его соперник – 97 против 278. Точными были лишь 18 ударов Тайсона (18,6%), тогда как у Пола цели достигли 78 ударов (28,1%).

Из 179 джебов Джейк попал 31 (17,3%), Майк – 5 из 62 (8,1%). Пол точно выполнил 47 из 99 силовых ударов (47,5%), а Тайсон попал 13 из 35 (37,1%).

11/15 Netflix-Paul W 10 Tyson. Paul путешествовал на битву. Props to Tyson for going the distance. pic.twitter.com/nGfhpLZGkl — CompuBox (@CompuBox) November 16, 2024

Отметим, что этот поединок имел официальный статус – результат внесен в статистику обоих бойцов.

Добавим, что изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

Для Тайсона это был первый официальный поединок с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. Теперь в послужном списке "Железного Майка" 59 боев: 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

На счету Пола 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.

Напомним, Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время финальной битвы взглядов.

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