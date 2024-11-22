Бронювання через "Дію": у Міноборони розповіли деталі

Забронювати своїх працівників через "Дію" зможуть лише ті компанії, які отримали статус критичності, а не всі бізнеси.

У разі отримання бронювання через "Дію" заброньований отримуватиме пуш-сповіщення від застосунку "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю "24 каналу".

Відтепер військовозобов'язаним не треба буде чекати, коли оператор ТЦК внесе факт бронювання до реєстру "Оберіг".

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"1 грудня ми хочемо відкрити можливість забронювати абсолютно для всіх бізнесів, незалежно від того, чи була відкрита ця можливість раніше", – зазначила Черногоренко.

Вона уточнила, що йдеться лише про компанії, які отримали статус критичності.

За словами заступниці міністра, після цифровізації бронювання працівники ТЦК зможуть зосередитися на "генерації" мобілізації.

Нагадаємо, що від 1 грудня усі бронювання працівників від мобілізації будуть здійснюватися через "Дію", а критерії критичності підприємства погоджуватимуть Міністерство оборони й Міністерство економіки.

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