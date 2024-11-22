Бронювання через "Дію": у Міноборони розповіли деталі

Забронювати своїх працівників через "Дію" зможуть лише ті компанії, які отримали статус критичності, а не всі бізнеси.
У разі отримання бронювання через "Дію" заброньований отримуватиме пуш-сповіщення від застосунку "Резерв+".
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю "24 каналу".
Відтепер військовозобов'язаним не треба буде чекати, коли оператор ТЦК внесе факт бронювання до реєстру "Оберіг".
"1 грудня ми хочемо відкрити можливість забронювати абсолютно для всіх бізнесів, незалежно від того, чи була відкрита ця можливість раніше", – зазначила Черногоренко.
Вона уточнила, що йдеться лише про компанії, які отримали статус критичності.
За словами заступниці міністра, після цифровізації бронювання працівники ТЦК зможуть зосередитися на "генерації" мобілізації.
Нагадаємо, що від 1 грудня усі бронювання працівників від мобілізації будуть здійснюватися через "Дію", а критерії критичності підприємства погоджуватимуть Міністерство оборони й Міністерство економіки.
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