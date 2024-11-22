Бронирование через "Дію": в Минобороны рассказали детали

Забронировать своих работников через "Дію" смогут только компании, которые получили статус критичности, а не все бизнесы.
В случае получения бронирования через "Дію" забронированный будет получать пуш-уведомление от приложения "Резерв+".
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью "24 каналу".
Теперь военнообязанным не придется ждать, когда оператор ТЦК внесет факт бронирования в реестр "Оберіг".
"1 декабря мы хотим открыть возможность забронировать абсолютно для всех бизнесов, независимо от того, была ли открыта эта возможность раньше", – отметила Черногоренко.
Она уточнила, что речь идет только о компаниях, которые получили статус критичности.
По словам замминистра, после цифровизации бронирования работники ТЦК смогут сосредоточиться на "генерации" мобилизации.
Напомним, что с 1 декабря все бронирование работников от мобилизации будут осуществляться через "Дію", а критерии критичности предприятия будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.
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