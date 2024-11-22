Бронирование через "Дію": в Минобороны рассказали детали

Забронировать своих работников через "Дію" смогут только компании, которые получили статус критичности, а не все бизнесы.

В случае получения бронирования через "Дію" забронированный будет получать пуш-уведомление от приложения "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью "24 каналу".

Теперь военнообязанным не придется ждать, когда оператор ТЦК внесет факт бронирования в реестр "Оберіг".

Также читайте Уплата штрафа от ТЦК в "Резерв+": когда и как это будет возможно

"1 декабря мы хотим открыть возможность забронировать абсолютно для всех бизнесов, независимо от того, была ли открыта эта возможность раньше", – отметила Черногоренко.

Она уточнила, что речь идет только о компаниях, которые получили статус критичности.

По словам замминистра, после цифровизации бронирования работники ТЦК смогут сосредоточиться на "генерации" мобилизации.

Напомним, что с 1 декабря все бронирование работников от мобилизации будут осуществляться через "Дію", а критерии критичности предприятия будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.

Читайте также:

Отсрочка через Дію и зарплата от 20 тыс. грн - как получить бронирование

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.