Новые правила бронирования: чего ждать украинцам с 1 декабря

С 1 декабря все бронирование работников от мобилизации будет осуществляться через "Дію", а критерии критичности предприятия будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.

Все подробности — в эксклюзиве TCH.ua.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, результаты проведенного аудита выявили ряд проблемных моментов. Он отметил, что нарушения, обнаруженные правительством, касались критериев критичности предприятия, которыми злоупотреблял бизнес. Чтобы получить право на бронирование, необходимо было отвечать по крайней мере трем из восьми критериев:

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общая сумма уплаченных налогов и ЕСВ за отчетный год превышает эквивалент 1,5 млн евро.

сумма поступлений иностранной валюты от экспорта за отчетный год превышает эквивалент 32 млн евро.

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства и входит в соответствующий перечень.

предприятие имеет важное значение для экономики или обеспечения потребностей территориальной громады (соответствующие критерии устанавливают либо отраслевые министерства, либо территориальные громады).

отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

размер средней зарплаты на предприятии должен составлять не менее размера средней зарплаты в регионе за четвертый квартал 2021 года.

предприятие является резидентом "Дія.Сити".

операторы мобильной связи со средним годовым доходом более 200 млн грн или операторы фиксированного интернета со средним доходом свыше 20 млн грн.

Теперь ежемесячно аудиторы будут проводить мониторинг предприятий и организаций, чтобы те отвечали указанным критериям. А новые правила определения критичности начнут работать с 1 декабря 2024 года.

С этого момента все критически важные предприятия должны будут подтвердить свой статус согласно новым критериям. Это требование касается всех компаний, независимо от того, когда они в последний раз подтверждали статус критичности или до какой даты он действует. На это у предприятия будет три месяца – до 28 февраля 2025 года.

Если предприятие не сможет подтвердить свою критичность по новым правилам, то работники лишатся бронирования с 1 марта.

Шмыгаль убежден, что такие правила снизят риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании.

Напомним, в Украине все военнообязанные женщины 18-60 лет должны обновить свои учетные данные в ТЦК.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: НОВЫЕ ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ!

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