На Буковині знешкодили бойову частину ракети Х-101

Поліція закликала громадян бути обережними.
Під час обстеження зони падіння уламків збитого ворожого об’єкта в Дністровському районі, вибухотехніки поліції Буковини виявили нерозірвану бойову частину ракети Х-101.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
"Відтак фахівці підготували всю необхідну техніку та знищили вибухонебезпечний предмет методом контрольованого підриву", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів, категорично забороняється наближатися до них. Потрібно негайно повідомити відповідні служби.
Нагадаємо, на Харківщині 7-річний хлопчик постраждав від міни окупантів.
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