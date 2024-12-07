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На Буковині знешкодили бойову частину ракети Х-101

На Буковині знешкодили бойову частину ракети Х-101

Підрив бойової частини ракети / Фото: Національна поліція України

Поліція закликала громадян бути обережними.

Під час обстеження зони падіння уламків збитого ворожого об’єкта в Дністровському районі, вибухотехніки поліції Буковини виявили нерозірвану бойову частину ракети Х-101.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Відтак фахівці підготували всю необхідну техніку та знищили вибухонебезпечний предмет методом контрольованого підриву", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів, категорично забороняється наближатися до них. Потрібно негайно повідомити відповідні служби.

Нагадаємо, на Харківщині 7-річний хлопчик постраждав від міни окупантів.

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