Росія поступово втрачає перевагу в артилерії на фронті — Sky News

Перевага російської артилерії перед українською на полі бою суттєво знизилася. Тепер на кожен випущений український снаряд припадає лише півтора російських. При цьому на початку повномасштабної війни це співвідношення становило 1:5 на користь загарбників, а в деякі періоди навіть вище.

Про це пише Sky News з посиланням на західних чиновників, які обговорювали з журналістами війну в Україні на умовах анонімності.

Співрозмовники видання пояснили таке вирівнювання сил цілою низкою причин:

обмеження виробничих потужностей російського ВПК;

складнощі з постачанням боєприпасів на лінію фронту залізницею;

удари українських безпілотників по складах зі стратегічними запасами боєприпасів на території Росії;

покращення постачання західних боєприпасів українським захисникам.

Але водночас росіянам вдається компенсувати втрату переваги в артилерії. Зокрема, для цього вони тепер атакують Україну величезною кількістю КАБів.

"Відбулося масштабне збільшення використання російських керованих авіабомб на лінії фронту, що призвело до руйнівних наслідків", – наголосило одне із джерел.

За словами чиновників, російська окупаційна армія продовжує посилювати свої позиції на фронті, але ціна цього жахлива. Наприклад, всього за один день, 28 листопада 2024 року, окупанти втратили вбитими та пораненими 2030 осіб – новий "рекорд" війни, в якій вони вже третій місяць поспіль щодня втрачають щонайменше 1500 осіб.

Нагадаємо, військові кажуть, що українським захисникам нічим збивати КАБи. Фахівці активно шукають способи, що дозволяють протидіяти КАБам, але поки що їх набагато ефективніше знищувати на землі разом з літаками-носіями.

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