Зеленський показав нову українську ракету–дрон "Пекло": відео

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українським військовим передали першу партію нової ракети-дрона українського виробництва під назвою "Пекло".

Відео з ракетою Зеленський опублікував у своїх соцмережах.

Зеленський уже передав Силам оборони першу партію ракет- дронів .

"Наша українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування", – написав президент і подякував залученим до оборонного виробництва.

Дрон-ракета "Пекло" має дальність 700 км, швидкість – 700 км/год. Це принципово нове озброєння, було п'ять бойових програм, серед них – успішні.

Нагадаємо, 3 грудня президент Зеленський провів засідання Ставки і зробив важливу заяву щодо ракетної програми.

ЗСУ отримали дрони-ракети "Пекло"

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