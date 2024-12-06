Що буде, якщо не надати документи під час перевірки ТЦК

У ТЦК нагадали, хто має право перевіряти документи і що буде в разі відмови від перевірки.

Працівники ТЦК та СП можуть перевіряти документи громадян і на вулиці, і в громадських місцях. Якщо людина відмовляється надати документи, для перевірки залучається поліція.

Про це начальник мобілізаційного відділення Одеського ТЦК та СП Володимир Богданович розповів у ефірі "7 каналу".

Дії працівників ТЦК щодо перевірки документів регламентуються постановою Кабміну №560, а також положенням про діяльність територіальних центрів комплектування, яке визначає їхні обов’язки та повноваження.

До перевірки документів у військовозобов’язаних можуть бути залучені представники місцевих органів самоврядування, підприємств, установ чи інших організацій. Але це попередньо має бути погоджено з місцевою владою та районною військовою адміністрацією.

Для перевірки слід надати працівникам ТЦК один із цих документів:

паспорт громадянина України,

військово-облікові документи,

посвідчення громадянина України.

Законом також дозволено використання цифрових документів.

У разі відсутності будь-якого документа перевірка даних особи може бути проведена через офіційні реєстри, до яких мають доступ представники ТЦК.

Що буде в разі відмови надати документи для перевірки ТЦК?

Якщо військовозобов’язаний відмовляється надати документи для перевірки або назвати свої дані, уповноважена особа ТЦК повідомляє про це поліцію. Зі свого боку поліція встановлює особу громадянина та перевіряє його документи. Якщо ж особу буде ідентифіковано, представник ТЦК може вручити повістку на місці.

Нагадаємо, відповідно до закону про мобілізацію в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати з собою військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі разом з документом, що посвідчує особу.

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