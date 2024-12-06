В Україні сильно потеплішає: синоптикиня назвали дати

Незважаючи на аномальне тепло, по всій Україні ймовірні опади.

В Україні 7-8 грудня очікується рвучкий вітер, водночас температура повітря зросте.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у більшості областей України очікується +1+5 градусів, на півдні +4+9, в Криму +9+15 градусів.

"7-8 грудня переважатиме в більшості областей волога погода з періодичними дощем та мокрим снігом, ввечері та вранці на дорогах ожеледиця", - зазначила вона.

У Києві в суботу очікується переважно дощ, вдень до +3 градусів, сильний південно-східний вітер.

У неділю у столиці вночі та вранці очікується дощ із мокрим снігом, вдень припинення опадів, сильний південно-східний вітер, вдень +3 градуси.

Раніше синоптик повідомив, що до України прийшло потепління, у деяких регіонах очікується +12. Більше про це читайте у новині.

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