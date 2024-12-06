В Украине сильно потеплеет: синоптик назвала даты

Несмотря на аномальное тепло, по всей Украине возможны осадки.

В Украине 7-8 декабря ожидается порывистый ветер, в то же время температура воздуха вырастет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в большинстве областей Украины ожидается +1+5 градусов, на юге +4+9, в Крыму +9+15 градусов.

"7-8 декабря в большинстве областей будет преобладать влажная погода с периодическими дождем и мокрым снегом, вечером и утром на дорогах гололедица", – отметила она.

В Киеве в субботу ожидается дождь, днем до +3 градусов, сильный юго-восточный ветер.

В воскресенье в столице ночью и утром будет идти дождь с мокрым снегом, днем прекращение осадков, сильный юго-восточный ветер, днем +3 градуса.

Ранее синоптик сообщил, что в Украину пришло потепление, в некоторых регионах ожидается +12. Больше об этом читайте в новости.

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