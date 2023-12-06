Как наводят порядок в доме в Швеции: метод "предсмертной уборки"

Такую процедуру как расхламление время от времени проводит в своем доме каждый человек. Конечно нужно избавляться от лишних вещей, иначе не хватит ни одного места, чтобы их хранить. Как сделать это более эффективно? Очень часто нам жалко выбрасывать вещи. Некоторые все еще находятся в отличном состоянии, хотя мы и не часто ими пользуемся или не пользуемся вообще. Остальные связаны с дорогими воспоминаниями.

У шведов есть однозначный ответ, как с этим всем расстаться. В этой стране активно пользуются интересным методом, который называется "предсмертная уборка". Он помогает быстро избавиться от лишних вещей и не жалеть ни о чем. В чем же состоит суть метода?

Хотя название этого метода звучит очень страшно, но он всегда хорошо работает. Метод взяли из одноименной книги 80-летней художницы Маргареты Магнуссен "Искусство предсмертной уборки". Автор в ней описывает необычный способ, который помогает избавиться от всех лишних вещей и расхламить квартиру.

Магнусен советует попробовать посмотреть на все, что есть в вашем доме, под другим углом. Представьте, что случится с этими всеми вещами, когда вас не станет. Задайте себе несколько вопросов, вот как: будут ли детям и внукам нужны или сделают ли они счастливы хоть кого-нибудь? Если вы ответили "да" хотя бы на один из этих вопросов, можете подождать и не выбрасывать конкретную вещь, если же нет — ей место на мусорнике.

Как навести порядок в доме / Фото: pixabay.com

Нужно понимать, что предметы, которые для вас могут иметь определенную ценность, для других окажутся обычным хламом. И все это детям и внукам придется вывозить и выбрасывать. Почему бы не сделать это сейчас. Именно так и полагают жители Швеции.

Конечно, не стоит впадать в крайности. Никто здесь не думает о смерти в 30 лет и не выбрасывает все, чем пользуется. Согласно методу "предсмертной уборки" нужно исключить только те вещи, которые вы давно не используете, не применяли ни разу или не приносящие вам счастья.

А еще Магнусен советует перестать скупать дешевые предметы на распродаже, ведь все эти вещи лишь захламляют дом, в котором вы живете.

Не подгоняйте себя. Процесс расхламки может идти медленно, поэтому не нужно пытаться за один вечер вычистить всю квартиру. Некоторые вещи (новые или в хорошем состоянии) можно предложить друзьям, знакомым, отдать на благотворительность. Это гораздо лучше, чем просто их выбрасывать. Последними Магнусен советует разбирать старые открытки и фотографии. Иначе рискуете увязнуть в воспоминаниях.

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