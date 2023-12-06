Як наводять порядок в оселі в Швеції: метод "передсмертного прибирання"

Таку процедуру як розхламлення час від часу проводить в своєму домі кожна людина. Звичайно потрібно позбавлятися зайвих речей, інакше не вистачить жодного місця, щоб їх зберігати. Як зробити це найбільш ефективно? Дуже часто нам шкода викидати речі. Деякі все ще перебувають у відмінному стані, хоча ми і не часто ними користуємося, або не користуємося взагалі. Інші пов'язані з дорогими спогадами.

У шведів є однозначна відповідь, як з цим всім розлучитися. В цій країні активно користуються цікавим методом, який називається "передсмертне прибирання". Він допомагає швидко позбавитися зайвих речей і не шкодувати ні про що. В чому ж полягає суть методу?

Хоча назва цього методу звучить досить страшно, але він завжди добре працює. Метод взяли із однойменної книги 80-річної художниці Маргарети Магнуссен "Мистецтво передсмертного прибирання". Авторка в ній описує незвичайний спосіб, який допомагає позбутися всіх зайвих речей і розхламити квартиру.

Магнусен радить спробувати подивитися на все, що є в вашій оселі, під іншим кутом. Уявіть, що станеться з цими всіма речами, коли вас не стане. Поставте собі кілька запитань, от як: чи дітям і онукам вони будуть потрібні або чи зроблять вони щасливим хоч когось? Якщо ви відповіли "так" хоча б на одне з цих запитань, можете зачекати і не викидати конкретну річ, якщо ж "ні" — їй місце на смітнику.

Як навести порядок в оселі / Фото: pixabay.com

Потрібно розуміти, що предмети, які для вас можуть мати певну цінність, для інших виявляться звичайним мотлохом. І все це дітям та онукам доведеться вивозити та викидати. То чому б не зробити це зараз. Саме так і думають жителі Швеції.

Звичайно, не варто впадати в крайнощі. Ніхто тут не думає про смерть в 30 років і не викидає все, чим користується. Згідно з методом "передсмертного прибирання" потрібно виключити тільки ті речі, які ви давно не використовуєте, не застосовували жодного разу чи ті, що не приносять вам щастя.

А ще Магнусен радить перестати скуповувати дешеві предмети на розпродажі, адже всі ці речі лише захламляють будинок, в якому ви живете.

Не підганяйте себе. Процес розхламлення може йти повільно, тому не потрібно намагатися за один вечір вичистити всю квартиру. Деякі речі (нові чи у хорошому стані) можна запропонувати друзям, знайомим, віддати на благодійність. Це набагато краще, ніж просто їх викидати. Останніми Магнусен радить розбирати старі листівки та фотографії. Інакше ризикуєте зав'язнути у спогадах.

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