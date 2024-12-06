Погода в Україні вихідними: синоптик розповів, де буде +12

До України прийшло потепління, але очікуються опади.

Цими вихідними - 7-8 грудня - в Україні очікуються дощі, тумани та мокрий сніг.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Субота, 7 грудня

У суботу, 7 грудня, в північних, центральних, східних областях, а вдень і на крайньому заході та в Одеському регіоні очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу.

В окремих регіонах можливі тумани. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, у західній частині поривчастий. Температура повітря вночі становитиме -4…+1, вдень -1…+4 , у південних областях +2…+7.

Неділя, 8 грудня

У неділю, 8 грудня, місцями в західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, в інших регіонах України — без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер збережеться південно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3…+2, вдень +2…+7 ; у південних областях вночі 0…+5 , вдень до +7…+12.

У Карпатах без опадів, температура вночі 0-5 морозу, вдень близько 0.

Якою буде погода найближчими днями - читайте у новині.

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