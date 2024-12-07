Втрати РФ на фронті перевалили за 750 тисяч - Генштаб

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 7 грудня склали 751 910 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1300 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 751 910 (+1300) осіб

танків ‒ 9514 (+0)

бойових броньованих машин ‒ 19535 (+17)

артилерійських систем – 21055 (+12)

РСЗВ – 1253

засоби ППО ‒ 1022 (+2)

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20042 (+19)

крилаті ракети ‒ 2857

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 30948 (+49)

спеціальна техніка ‒ 3633

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

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