Потери РФ на фронте перевалили за 750 тысяч – Генштаб

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 7 декабря составили 751 910 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 751 910 (+1300) человек

танков ‒ 9514 (+0)

боевых бронированных машин ‒ 19535 (+17)

артиллерийских систем – 21055 (+12)

РСЗО – 1253

средства ПВО ‒ 1022 (+2)

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20042 (+19)

крылатые ракеты ‒ 2857

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 30948 (+49)

специальная техника ‒ 3633

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

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