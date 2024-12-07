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Потери РФ на фронте перевалили за 750 тысяч – Генштаб

Потери РФ на фронте перевалили за 750 тысяч – Генштаб

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

ВСУ ликвидируют россиян на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 7 декабря составили 751 910 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 751 910 (+1300) человек
  • танков ‒ 9514 (+0)
  • боевых бронированных машин ‒ 19535 (+17)
  • артиллерийских систем – 21055 (+12)
  • РСЗО – 1253
  • средства ПВО ‒ 1022 (+2)
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20042 (+19)
  • крылатые ракеты ‒ 2857
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30948 (+49)
  • специальная техника ‒ 3633

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

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