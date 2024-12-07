Потери РФ на фронте перевалили за 750 тысяч – Генштаб

ВСУ ликвидируют россиян на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 7 декабря составили 751 910 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 751 910 (+1300) человек
- танков ‒ 9514 (+0)
- боевых бронированных машин ‒ 19535 (+17)
- артиллерийских систем – 21055 (+12)
- РСЗО – 1253
- средства ПВО ‒ 1022 (+2)
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20042 (+19)
- крылатые ракеты ‒ 2857
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 30948 (+49)
- специальная техника ‒ 3633
Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.
Читайте также: