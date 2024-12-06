Что будет, если не предоставить документы при проверке ТЦК

В ТЦК напомнили, кто имеет право проверять документы и что будет в случае отказа от проверки.

Сотрудники ТЦК и СП могут проверять документы граждан и на улице, и в общественных местах. Если человек отказывается предоставить документы, для проверки привлекается полиция.

Об этом начальник мобилизационного отделения Одесского ТЦК и СП Владимир Богданович рассказал в эфире "7 канала".

Действия работников ТЦК по проверке документов регламентируются постановлением Кабмина №560, а также положением о деятельности территориальных центров комплектования, определяющим их обязанности и полномочия.

К проверке документов военнообязанных могут быть привлечены представители местных органов самоуправления, предприятий, учреждений или других организаций. Но это предварительно должно быть согласовано с местными властями и районной военной администрацией.

Для проверки следует предоставить работникам ТЦК один из следующих документов:

паспорт гражданина Украины,

военно-учетные документы,

удостоверение гражданина Украины.

Законом также разрешено использование цифровых документов.

В случае отсутствия какого-либо документа, проверка данных лица может быть проведена через официальные реестры, к которым имеют доступ представители ТЦК.

Что будет в случае отказа предоставить документы для проверки ТЦК?

Если военнообязанный отказывается предоставить документы для проверки или назвать свои данные, уполномоченное лицо ТЦК уведомляет об этом полицию. В свою очередь полиция устанавливает личность гражданина и проверяет его документы. Если лицо будет идентифицировано, представитель ТЦК может вручить повестку на месте.

Напомним, согласно закону о мобилизации, в Украине мужчины в возрасте с 18 до 60 лет обязаны всегда иметь с собой военно-учетный документ в бумажной или электронной форме вместе с документом, удостоверяющим личность.

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