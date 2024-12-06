Лукашенко попросив у Путіна його "Орешник"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента Росії Володимира Путіна розмістити на території РБ балістичні ракети "Орешник" та інші нові системи озброєнь.

Про це Лукашенко заявив під час підписання у Мінську договору про гарантії безпеки так званої Союзної держави, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Я хочу публічно попросити вас, щоб нові системи озброєння і насамперед "Орешник" були розміщені на території Білорусі. Це заспокоїло б деякі уми", – сказав нелегітимний білоруський президент.

Лукашенко вважає, що у разі рішення російського керівництва про розміщення "Орешника" в Білорусі, можливі цілі ударів цими ракетами мають визначатися Мінськом.

Своєю чергою Путін назвав можливим розміщення "Орешника" у Білорусі у другій половині 2025 року у міру нарощування його випуску:

"Розміщення таких комплексів можливе. Це стане можливим у другій половині наступного року".

Крім того, за словами російського диктатора, перед розміщенням потрібно буде визначити мінімальну дальність цих комплексів. Президент РФ також акцентував – що менша дальність "Орешника", то більша потужність бойової частини.