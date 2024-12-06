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Лукашенко попросив у Путіна його "Орешник"

Лукашенко попросив у Путіна його "Орешник"

Олександр Лукашенко і Володимир Путін / Фото: Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента Росії Володимира Путіна розмістити на території РБ балістичні ракети "Орешник" та інші нові системи озброєнь.

Про це Лукашенко заявив під час підписання у Мінську договору про гарантії безпеки так званої Союзної держави, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Я хочу публічно попросити вас, щоб нові системи озброєння і насамперед "Орешник" були розміщені на території Білорусі. Це заспокоїло б деякі уми", – сказав нелегітимний білоруський президент.

Лукашенко вважає, що у разі рішення російського керівництва про розміщення "Орешника" в Білорусі, можливі цілі ударів цими ракетами мають визначатися Мінськом.

Своєю чергою Путін назвав можливим розміщення "Орешника" у Білорусі у другій половині 2025 року у міру нарощування його випуску:

"Розміщення таких комплексів можливе. Це стане можливим у другій половині наступного року".

Крім того, за словами російського диктатора, перед розміщенням потрібно буде визначити мінімальну дальність цих комплексів. Президент РФ також акцентував – що менша дальність "Орешника", то більша потужність бойової частини.

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