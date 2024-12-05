Герасимов телефонував голові армії США: говорили про удар "Орєшніком" по Україні

Він спростував брехню Путіна, що удар "Орєшніком" був "відповіддю" на дозвіл уражати цілі на території РФ.

Голова російського генштабу Валерій Герсимов зателефонував керівнику голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну, щоб обговорити удар "Орєшніком" по Україні.

Про це інформує ABC News.

Повідомляється, що розмова відбулася 27 листопада, тобто через 6 днів після удару по Україні "Орєшніком", який російський диктатор Путін назвав "відповіддю" на дозвіл Сполучених Штатів завдавати ударів американськими ракетами по території РФ. Крім того, Путін також заявляв, що Росія має право завдавати ударів по країнах, які постачають Україні зброю для захисту від агресорів.

Повідомляється, що в ході бесіди Герасимов спростував слова Путіна про те, що удар по Україні "Орєшніком" був "відповіддю". Він заявив, що це випробування були заплановані вже давно.

Повідомляється, що Герасімов ініціював бесіду, щоб попередити про проведення відповідних випробувань у східній частині Середземного моря. Він закликав американські військові кораблі не заходити в зону потенційної небезпеки.

"На прохання генерала Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати про дзвінок заздалегідь", – заявив речник Брауна, капітан Джеріл Дорсі, додавши, що під час розмови обговорювали глобальні й регіональні питання безпеки, зокрема конфлікт в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ISW дали цікаве пояснення, навіщо Росія вдарила ракетою "Орешнік" по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий відповів, чи вплине "Орєшнік" на перебіг війни.

Читайте також: