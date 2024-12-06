Лукашенко попросил у Путина его "Орешник"

В свою очередь президент РФ назвал возможным размещение "Орешника" в Беларуси во второй половине 2025 года.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на территории РБ баллистические ракеты "Орешник" и другие новые системы вооружений.

Об этом Лукашенко заявил во время подписания в Минске договора о гарантиях безопасности так называемого Союзного государства, сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего "Орешник" были размещены на территории Беларуси. Это успокоило бы некоторые умы", – сказал нелегитимный белорусский президент.

Лукашенко считает, что в случае решения российского руководства о размещении "Орешника" в Беларуси, возможные цели ударов этими ракетами должны определяться Минском.

В свою очередь Путин назвал возможным размещение "Орешника" в Беларуси во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска:

"Размещение таких комплексов возможно. Это станет возможным во второй половине следующего года".

Кроме того, по словам российского диктатора, перед их размещением нужно будет определить минимальную дальность этих комплексов. Президент РФ также акцентировал – чем меньше дальность "Орешника", тем больше мощность боевой части.

Путин также сообщил, что "Орешник" будет поступать на вооружение Ракетных войск стратегического назначения ВС России и в Беларусь параллельно.

К слову, в октябре министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что государственная политика РФ допускает возможность применения ядерного оружия в случае агрессии против Беларуси как члена Союзного государства.

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