Сколько ракет типа "Орешник" РФ может производить в год: в Defense Express рассказали

На шести предприятиях России, занимающихся производством ракет разных типов, в том числе и межконтинентальных баллистических ракет, продолжаются работы по расширению мощностей.

Об этом рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо".

"Соответственно 25 ракет в год подобного класса — это, вполне вероятно, может быть общая мощность российской оборонной промышленности на данном этапе по производству ракет подобного класса", — сказал Рябых.

По его словам, эти ракеты "не возникли из воздуха". Для того чтобы выйти на серийное производство такого средства, нужно проделать большую работу.

"В этой ракете могут использоваться имеющиеся блоки от других ракет", – добавил он.

Эксперт также отметил, что производство межконтинентальных ракет будет потеснено в том случае, если противник захочет производить в большом количестве ракеты средней дальности.

На ряде объектов, завязанных на производстве, в частности, межконтинентальных баллистических ракет, а это не менее шести предприятий, ведутся работы по расширению мощностей.

"Это, с одной стороны, может свидетельствовать о том, что РФ будет пытаться расширить эти возможности и даже, если она будет производить 25 ракет, то к потенциалу, который имел СССР, а это около 700 ракет средней дальности, нужно идти долгие и долгие годы.". В то же время, нужно сказать, что именно это производство и гонка вооружений как раз и дополнили Советский Союз", — добавил эксперт.

Напомним, как стало известно, глава генштаба РФ Валерий Герсимов позвонил руководителю главы Объединенного комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну, чтобы обсудить удар "Орешником" по Украине 27 ноября, то есть через 6 дней после самого удара.

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