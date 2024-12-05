Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая жена голливудского актера Джонни Деппа – американская актриса Эмбер Херд – во второй раз станет мамой.

Радостную новость менеджер знаменитости подтвердил изданию People. Отмечается, что артистка во второй раз станет мамой. Подробностей Херд раскрывать пока не планирует, ведь беременность еще на раннем сроке. Пока что неизвестно, кто стал отцом ребенка. Также не сообщается, это актриса беременна или она воспользовалась услугами суррогатного материнства. К слову, знаменитость уже воспитывает дочь, которую ей родила суррогатная мать.

"Беременность еще достаточно ранняя, поэтому вы понимаете, что мы не хотим вдаваться в подробности на этом этапе. Достаточно сказать, что Эмбер в восторге", — говорится в сообщении менеджера актрисы.

Эмбер Херд / Фото: Associated Press

Отметим, Эмбер Херд после скандального развода с Джонни Деппом тщательно скрывает личную жизнь. Известно, что после завершения судебной волокиты актриса переехала из США в Испанию, где поселилась в Мадриде. Знаменитость живет вместе с дочкой Уной, которая появилась на свет 8 апреля 2021 года.

Напомним, недавно украинскую певицу Олю Цибульскую заподозрили в беременности. Артистка с юмором ответила на слухи.

Читайте также: