Колишня Джонні Деппа Ембер Герд вдруге стане мамою

Колишня дружина голлівудського актора Джонні Деппа – американська акторка Ембер Герд – вдруге стане мамою.

Радісну новину менеджер знаменитості підтвердив виданню People. Зазначається, що артистка вдруге стане мамою. Подробиць Герд розкривати поки що не планує, адже вагітність ще на ранньому терміні. Наразі невідомо, хто став батьком дитини. Також не повідомляється, чи це акторка вагітна, чи вона скористалася послугами сурогатного материнства. До слова, знаменитість вже виховує доньку, яку їй народила сурогатна матір.

"Вагітність ще досить рання, тож ви розумієте, що ми не хочемо вдаватися в подробиці на цьому етапі. Достатньо сказати, що Ембер у захваті", - йдеться в повідомленні менеджера акторки.

Ембер Герд / Фото: Associated Press

Зазначимо, Ембер Герд після скандального розлучення з Джонні Деппом ретельно приховує особисте життя. Відомо, що після завершення судової тяганини акторка переїхала з США до Іспанії, де оселилася в Мадриді. Знаменитість живе разом із донько Уною, яка з'явилася на світ 8 квітня 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно українську співачку Олю Цибульську запідозрили у вагітності. Артистка з гумором відповіла на чутки.

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