На фронті трагічно загинув відомий український артист

Музикант пішов з життя під час виконання бойового завдання.

Відомий український музикант Юрій Мелофон трагічно загинув на фронті.

Сумну новину повідомила колишня співачка Лавіка, вона ж Любов Юнак. Артисти добре приятелювали та разом творили музику. Хоч їхня музична співпраця припинилися, але вони продовжували товаришувати. Любов Юнак написала, що дізналася жахливу новину. Юрій Мелофон 2 грудня трагічно загинув на фронті під час виконання бойового завдання.

"Позавчора, 2 грудня, при виконанні бойового завдання загинув мій музичний друг Юра…Ми знайомі від 2012 року і спільно з ним робили ремікси на музичні треки Лавіки, які підкорювали і запалювали серця. І ви їх певно чули і знаєте, просто не знаєте, що це він, бо у кліпах була я", - поділилася Любов.

Юрій Мелофон / Фото: instagram.com/lavika

Артистка говорить, що від перших днів повномасштабної війни приятель Юрій підтримував її. Зокрема, чоловік робив чимало добрих справ, намагався завжди допомогти та не стояв осторонь. Музикант не дав опустити Юнак руки, коли загинув її брат.

"Юра так багато робив добрих справ і, навіть знаходячись на фронті, завжди писав першим, питав, як стан і як справи, а коли загинув мій брат - він агітував весь свій батальйон заходити в "Дію" і робити розголос на мою петицію, щоб зібрались голоси. Просив не здаватися у цій справі, адже "брат боровся, і ти борись", - пригадала артистка.

У Юрія Мелофона залишилася сім'я та маленький син. Тож, Любов Юнак просить всіх не лишатися осторонь і в такий тяжкий момент допомогти родині музиканта.

Юрій Мелофон із сином / Фото: instagram.com/lavika

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на фронті загинув актор Петро Великий. В артиста залишилася донька.

Читайте також: