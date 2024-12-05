Зеленський поговорив з генсеком НАТО: про що йшлося

Зеленський наголосив на важливості запрошення України до НАТО та забезпеченні своєчасного підсилення українських бойових бригад боєприпасами, озброєнням і військовою технікою.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за проведення засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ.

Про це Зеленський розповів 5 грудня.

Він наголосив на важливості запрошення України до НАТО та забезпеченні своєчасного підсилення українських бойових бригад боєприпасами, озброєнням і військовою технікою, а також на необхідності зміцнення оборони України у зимовий період проти російського повітряного терору.

"Ми координуємо наші позиції задля наближення справедливого та стабільного миру, адже підтримка України має вирішальне значення не лише для нашої країни, а й для всіх партнерів у Європі, оскільки безпека одного є основою безпеки всіх", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Україна потребує додаткових систем ППО для захисту енергооб'єктів. І це є терміновою потребою України.