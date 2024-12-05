"Йдеться лише про декілька лекцій на семестр": Кулеба прокоментував роботу в США

Дмитро Кулеба розповів, чи залишиться він в Україні.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба буде викладати у Центрі науки та міжнародних відносин Белфера при Гарвардській школі Кеннеді.

Про це розповіли у самій школі і підтвердив Дмитро Кулеба у коментарі "ВВС Україна".

За словами ексміністра, йдеться лише про декілька лекцій на семестр, а жити він буде в Україні.

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Про те, що Кулеба став співробітником Центру науки та міжнародних відносин Белфера спочатку розповіли у самій установі. Директорка Центру Белфера Меган О'Салліван упевнена, що його призначення допоможе у формуванні лідерських якостей у студентів центру.

Там зазначають, що Дмитро Кулеба, обіймаючи посаду головного дипломата України під час вторгнення Росії, "здобув міжнародне визнання як один із найвпливовіших дипломатів свого покоління та глобальний захисник демократії, свободи та життєстійкості".

"Його присутність надихатиме наших студентів і стане життєво важливим ресурсом для нашої наукової спільноти", — зазначила О'Салліван.

У Центрі науки та міжнародних відносин при Гарвардській школі Кеннеді Кулеба буде займатися питаннями на перетині дипломатії, безпеки та стійкості, вивчатиме стратегію протидії автократії та зміцнення демократичних інститутів.

Також Кулеба буде працювати зі студентами, викладачами та стипендіатами Гарвардської школи Кеннеді у межах семінарів, лекцій та наставництва.

Що каже сам Кулеба

Дмитро Кулеба підтвердив, що справді буде викладати в Гарварді, але йдеться лише про кілька лекцій на семестр.

"Я і далі залишатимуся жити в Україні і нікуди виїжджати не збираюся", — сказав він.

За словами ексміністра, законодавство дозволяє дипломатам у статусі надзвичайного та повноважного посла виїжджати за кордон під час мобілізації, а тому він нічого не порушує, коли перетинає кордон, і завжди буде повертатися до України.

Цими днями він перебуває в Торонто, де зустрічається з українською громадою, аби посилити підтримку України.

Дмитро Кулеба був віцепрем'єром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції від 2019-го до 2020 року.

Обіймав посаду міністра закордонних справ України від 4 березня 2020 року до 5 вересня 2024 року.

Під час роботи у МЗС Кулеба переформатував українську дипломатію під потреби розв'язаної Росією війни.

Створення міжнародної коаліції на підтримку Києва, запровадження масштабних санкцій проти Росії, початок переговорів про членство Києва в ЄС, нове відкриття України для Глобального Півдня – це лише невелика частина викликів, які випали на долю Кулеби.

І з якими він впорався: його проводжали у відставку подяками за спільну роботу очільник американського Держдепу, німецька міністерка закордонних справ і керівник дипломатії Євросоюзу.

На користь Кулеби часто грав його імідж вишуканого інтелектуала і спеціаліста з піару – Economist описував Кулебу як "дипломата-ботана", "вправного переговірника в круглих окулярах, більше схожого на Гаррі Поттера, ніж на Джона Леннона".

Раніше ми писали, що Дмитро Кулеба отримав нову посаду в США.

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