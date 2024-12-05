"Речь идет о нескольких лекциях в семестр": Кулеба прокомментировал работу в США

Дмитрий Кулеба рассказал, останется ли он в Украине.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет преподавать в Центре науки и международных отношений Белфера при Гарвардской школе Кеннеди.

Об этом рассказали в самой школе и подтвердил Дмитрий Кулеба в комментарии "BBC Украина".

По словам экс-министра, речь идет только о нескольких лекциях в семестр, а жить он будет в Украине.

Также читайте Дмитрий Кулеба показал свою татуировку: что она означает

О том, что Кулеба стал сотрудником Центра науки и международных отношений Белфера сначала рассказали в самом учреждении. Директор Центра Белфера Меган О'Салливан уверена, что его назначение поможет в формировании лидерских качеств у студентов центра.

Там отмечают, что Дмитрий Кулеба, занимая должность главного дипломата Украины во время вторжения России, "получил международное признание как один из самых влиятельных дипломатов своего поколения и глобальный защитник демократии, свободы и жизнестойкости".

"Его присутствие будет вдохновлять наших студентов и станет жизненно важным ресурсом для нашего научного сообщества", — отметила О'Салливан.

В Центре науки и международных отношений при Гарвардской школе Кеннеди Кулеба будет заниматься вопросами пересечения дипломатии, безопасности и устойчивости, будет изучать стратегию противодействия автократии и укрепления демократических институтов.

Также Кулеба будет работать со студентами, преподавателями и стипендиатами Гарвардской школы Кеннеди в рамках семинаров, лекций и наставничества.

Что говорит сам Кулеба

Дмитрий Кулеба подтвердил, что действительно будет преподавать в Гарварде, но речь идет лишь о нескольких лекциях в семестр.

"Я и дальше буду оставаться жить в Украине и никуда уезжать не собираюсь", — сказал он.

По словам экс-министра, законодательство позволяет дипломатам в статусе чрезвычайного и полномочного посла выезжать за границу во время мобилизации, поэтому он ничего не нарушает, когда пересекает границу, и всегда будет возвращаться в Украину.

В эти дни он находится в Торонто, где встречается с украинским сообществом, чтобы усилить поддержку Украины.

Дмитрий Кулеба был вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 2019-го по 2020 годы.

Занимал должность министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года по 5 сентября 2024 года.

Во время работы в МИДе Кулеба переформатировал украинскую дипломатию под нужды развязанной Россией войны.

Создание международной коалиции в поддержку Киева, введение масштабных санкций против России, начало переговоров о членстве Киева в ЕС, новое открытие Украины для Глобального Юга – лишь небольшая часть вызовов, выпавших на долю Кулебы.

И с которыми он справился: его провожали в отставку благодарностями за совместную работу глава американского Госдепа, немецкий министр иностранных дел и руководитель дипломатии Евросоюза.

В пользу Кулебы часто играл его имидж изысканного интеллектуала и специалиста по пиару – Economist описывал Кулебу как "дипломата-ботана", "искусного переговорщика в круглых очках, больше похожего на Гарри Поттера, чем на Джона Леннона".

Ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба получил новую должность в США.

Читайте также: