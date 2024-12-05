Дмитрий Кулеба получил новую должность в США: детали

Известно, что он будет оставаться в Украине.

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нашел новую работу в США. С 2024 года он будет работать старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений Белфера Гарвардской школы Кеннеди в США.

Об этом сообщила пресс-служба Центра Белфера.

В своей новой роли он сосредоточится на исследовании дипломатии, безопасности и устойчивости, а также разработает стратегию противодействия автократии и укрепление демократических институтов. Кулеба будет оставаться в Украине, посещая Кембридж, Массачусетс, несколько раз в год в течение академического семестра.

"Его сочетание академической требовательности и практического опыта дополнит стремление Центра Белфера проводить политические исследования и обучать следующее поколение", — говорится в сообщении.

Напомним, Кулеба рассказал, как защититься от информационных атак России.

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