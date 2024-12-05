Дмитро Кулеба отримав нову посаду в США: деталі

Відомо, що він залишатиметься в Україні.

Ексочільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба знайшов нову роботу в США. З 2024 року він працюватиме старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин Белфера Гарвардської школи Кеннеді в США.

Про це повідомила пресслужба Центру Белфера.

У своїй новій ролі він зосередиться на дослідженні дипломатії, безпеки та стійкості, а також розробить стратегії протидії автократії та зміцнення демократичних інститутів. Кулеба залишатиметься в Україні, відвідуючи Кембридж, Массачусетс, кілька разів на рік протягом академічного семестру.

"Його поєднання академічної вимогливості та практичного досвіду доповнить прагнення Центру Белфера проводити політичні дослідження та навчати наступне покоління", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кулеба розповів, як захиститися від інформаційних атак Росії.

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