Дмитрий Кулеба показал свою татуировку: что она означает

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба набил на руке цитату из стихотворения Тараса Шевченко "Судьба": "Мы не лукавили с тобой".

Фотографию с татуировкой и сообщение на 1000 день великой войны России против Украины эксминистр опубликовал в Instagram.

"Почти 11 лет войны России против Украины, из них 1000 дней – полномасштабное вторжение. Изнурение, уныние, смерть, жертвенность, вера, жизнь – это ежедневная реальность страны. Выбор – остановиться или бороться. Каждый делает его каждый день", – говорится в сообщении под фото.

Кулеба отметил, что реальность Украины суровая, ведь скорого конца войны не будет, а без сильных изменений внутри страны и в случае потери поддержки сильных партнеров, не будет и победы.

"Поражение приведет к ужасным последствиям: потери государственности и резни в масштабах всей страны. Будет гораздо хуже Бучи и Мариуполя, потому что ненависть врага стала еще сильнее", — предостерег Кулеба.

Но, по мнению экс-министра, украинцам не стоит отчаиваться. Вместо этого необходимо бороться дальше и уважать тех, кто борется. А также "гордиться, что тогда, в 2022 году, устояли под страшным ударом Москвы, ведь это произошло впервые в нашей истории".

Кулеба также объяснил, почему он выбрал цитату из стихотворения Шевченко для татуировки.

"Тарас Шевченко как-то написал в одном из своих писем к другу: "Я в марте месяце еду за границу, а в Малороссию не поеду, чур ей, потому что там, кроме плача, ничего не услышу". Давайте не огорчать Кобзаря, что мы за 180 лет нисколько не изменились. Должны оплакивать погибших, честно осознавать силу врага и собственные изъяны, но никогда не лукавить друг с другом, верить в лучшую судьбу нашей прекрасной страны и людей, и ежедневно работать на нее. И мы сами, и враг, и партнеры должны слышать, что нас не сломать", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, 19 ноября 2024 г. наступило ровно 1000 дней с момента начала полномасштабной войны России против Украины. Звезды украинского шоубиза вспомнили, какие страшные испытания преодолела Украина. Пономарев, Ребрик, Кароль и другие довели до слез эмоциональными признаниями.

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