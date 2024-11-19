Зеленский выложил видео о 1000 днях полномасштабной войны

На кадрах зафиксированы ключевые, ужасающие и победоносные события войны.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео о 1000 днях с начала полномасштабной войны.
Соответствующий ролик глава государства распространил в своем телеграм-канале.
Зеленский коротко подписал видео: "1000 дней вместе. 1000 дней Украины".
На видео показаны первые дни полномасштабного вторжения России, вражеские атаки по мирным городам, российские военные преступления. В то же время упоминаются и сплоченность украинцев, встречи президента с мировыми лидерами, показаны победы – и не только на поле боя.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска 1000 дней противостоят врагу на фронте, который тянется на расстояние более 1000 км. Главком отметил, что каждая темная ночь, даже если их тысяча, всегда заканчивается рассветом.
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