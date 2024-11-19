Зеленський виклав відео про 1000 днів повномасштабної війни

На кадрах зафіксовані ключові, жахливі та переможні події війни.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео про 1000 днів від початку повномасштабної війни.

Відповідний ролик глава держави поширив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський коротко підписав відео: "1000 днів разом. 1000 днів України".

На відео показані перші дні повномасштабного вторгнення Росії, ворожі атаки по мирних містах, російські воєнні злочини. Водночас згадуються і згуртованість українців, зустрічі президента зі світовими лідерами, показані перемоги – і не лише на полі бою.

Зеленський опублікував відео про 1000 днів повномасштабної війни

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська 1000 днів протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад 1000 км. Головком зазначив, що кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком.

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