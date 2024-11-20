Дмитро Кулеба показав своє татуювання: що воно означає

Колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба набив на руці цитату з вірша Тараса Шевченка "Доля": "Ми не лукавили з тобою".

Світлину з татуюванням та допис на 1000 день великої війни Росії проти України ексміністр опублікував в Instagram.

"Майже 11 років війни Росії проти України, з них 1000 днів – повномасштабне вторгнення. Виснаження, зневіра, смерть, жертовність, віра, життя – це щодення країни. Вибір – зупинитися або боротися. Кожен робить його щодня", – йдеться у дописі під фото.

Кулеба зауважив, що реальність України є суворою, адже швидкого кінця війни не буде, а без сильних змін всередині країни та в разі втрати підтримки сильних партнерів, не буде й перемоги.

"Поразка призведе до жахливих наслідків: втрати державності та різанини в масштабах всієї країни. Буде набагато гірше ніж Буча і Маріуполь, бо ненависть ворога стала ще сильнішою", – застеріг Кулеба.

Але, на думку ексміністра, українцям не варто впадати у розпач. Натомість необхідно боротися далі та поважати тих, хто бореться. А також "пишатися, що тоді, у 2022, встояли під страшним ударом Москви, адже це сталося вперше в нашій історії".

Кулеба також пояснив, чому він обрав цитату з вірша Шевченка для татуювання.

"Тарас Шевченко якось написав в одному зі своїх листів до друга: "Я в марті місяці їду за границю, а в Малоросію не поїду, цур їй, бо там, окрім плачу, нічого не почую". Давайте не засмучувати Кобзаря, що ми за 180 років аніскільки не змінилися. Маємо оплакувати загиблих, чесно усвідомлювати силу ворога і власні вади, але ніколи не лукавити один з одним, вірити у кращу долю нашої прекрасної країни та людей і щодня працювати на неї. І ми самі, і ворог, і партнери мають чути, що нас не зламати", – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 19 листопада 2024 року настало рівно 1000 днів з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України. Зірки українського шоубізу пригадали, які страшні випробування здолала Україна. Пономарьов, Ребрик, Кароль та інші довели до сліз емоційними зізнаннями.

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