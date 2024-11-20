Зеленський підписав закон щодо зрадників України — деталі

Нагороди забиратимуть й у тих, хто популяризує або пропагує Росію, створює позитивний образ країни-агресорки, виправдовує окупацію нею територій України.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє позбавляти зрадників України державних нагород і всіх пільг за популяризацію або пропаганду РФ.

Про це йдеться у картці закону.

Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 20 листопада Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України" (законопроєкт 11410) невідкладно.

Тепер у Кримінальному кодексі запроваджено новий вид покарань – позбавлення державної нагороди України.

Додатковими покараннями буде позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України, конфіскація майна.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

Так, суд, який постановив вирок про позбавлення засудженого державної нагороди України, протягом трьох робочих днів після набрання ним законної сили направляє копію вироку президентові та Міністерству юстиції.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, чи буде автоматичне позбавлення водійських прав за неявку до ТЦК. Так, за рішенням суду можливе тимчасове обмеження права для ухилянтів на керування авто.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.