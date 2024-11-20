Зеленский подписал закон о предателях Украины — детали

Награды будут забирать и у популяризирующих или пропагандирующих Россию, создающих положительный образ страны-агрессорки, оправдывающих оккупацию ею территорий Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий лишать предателей Украины государственных наград и всех льгот за популяризацию или пропаганду РФ.

Об этом говорится в карточке закона.

Зеленский подписал принятый Верховной Радой 20 ноября Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины" ( законопроект 11410 ) безотлагательно .

Теперь в Уголовном кодексе введен новый вид наказаний – лишение государственной награды Украины.

Дополнительными наказаниями будут лишение военного, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса, лишение государственной награды Украины, конфискация имущества.

В случае освобождения от отбывания наказания с испытанием могут быть назначены дополнительные наказания в виде штрафа, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение военного, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса, лишение государственной награды Украины.

Так, суд, постановивший приговор о лишении осужденного государственной награды Украины, в течение трех рабочих дней после вступления им в законную силу направляет копию приговора президенту и Министерству юстиции.

Напомним, в Минобороны сообщили, будет ли автоматическое лишение водительских прав за неявку в ТЦК. Так, по решению суда возможно временное ограничение права уклоняющихся на вождение.

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