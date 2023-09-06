Как увеличить размер груди в домашних условиях народными средствами: быстро и без операций

Хорошее декольте делает женщину увереннее в себе. Но как быть тем, кого природа не наделила пышными формами? Ложиться под нож хирурга можно ли увеличить грудь естественным путем? Рассказываем, как увеличить грудь в домашних условиях.

Почему у одних женщин грудь может иметь 1 размер, а у других — 4

Размер груди у каждой девушки заложен генетически. Его они получают "в наследство" от мам, бабушек, прабабушек. Расти молочные железы начинают в период полового созревания и продолжают до 18-20 лет.

Увеличение груди естественным путем возможно при некоторых условиях:

набор веса (за счет увеличения жировой ткани);

гормональные изменения (прием гормональных препаратов, беременность).

Но в этом случае результат не отличается долговечностью. Сразу после похудения или окончания вскармливания грудь вернутся к своему прежнему размеру, еще могут получить обвисание или растяжки.

Можно ли увеличить грудь естественным путем, то есть без операций? Это возможно, но нужно знать, что и как делать. Рассмотрим несколько эффективных способов. Однако следует отметить, что только в комплексе эти методы помогут получить желаемый результат.

Как увеличить грудь: упражнения

В издании India.com рассказывают об упражнениях, которые специалисты считают наиболее эффективными для увеличения размера груди. Физические упражнения считаются лучшим способом увеличить грудь естественным путём. Как бонус занятия спортом сделают вас бодрее и здоровее. Главное условие – нацелить свое внимание на грудные мышцы. Они расположены непосредственно на груди и под грудью. Тренировка этих мышц делает их более упругими. А самое лучшее то, что вы можете выполнять все упражнения для увеличения груди дома.

Планк

Это упражнение отлично подходит для всего тела. Как его делать? Лягте на живот, а затем подогрейтесь, удерживая вес тела на руках и пальцах ног. Вам придется держать изогнутую руку прямо под плечами, а тело – прямым. Сначала задержитесь в этом положении в течение двух минут, затем увеличьте время.

Отжим

Это еще одно хорошее упражнение для груди. Примите положение как в предыдущем упражнении, упершись ладонями и пальцами ног в землю. Ваши руки должны быть прямо под вашими плечами. Удерживая спину прямо, опустите тело так, чтобы коснуться пола, а затем оттолкнитесь назад. Это один отжим. Сделайте 5 подходов по три отжима. Чтобы точно нацелить мышцы груди, держите ладони пошире плеч.

Жим от стены

Встаньте перед голой стеной и положите ладони на нее на уровне плеч. Теперь, согнув локти, наклонитесь к стене, пока подбородок/грудная клетка не коснется стены. Задержитесь в этом положении на две-три секунды, а затем отодвиньтесь. Спина во время этого упражнения должна быть прямой. Сделайте 5 подходов по 3 жима от стены.

Жим от груди

Лягте спиной на пол или на наклонную скамью. В каждой руке держите по гантели. Поднимите гантели над грудью, выпрямив руки. Медленно опустите гантели в исходное положение. Сделайте три подхода по 10-12 жимов от груди.

Что нужно есть, чтобы увеличить грудь: список продуктов

Что нужно есть, чтобы увеличить грудь / Фото: Pexels

Еда, которую вы потребляете, оказывает непосредственное влияние на ваш организм. Если вы едите много нездоровой пищи, это отразится на вашем здоровье и коже. Потребление определенных питательных веществ будет поддерживать общее состояние вашей груди.

Согласно исследованиям, низкий уровень гормона эстрогена у женщин может привести к уменьшению груди. Эстроген — гормон, который производит ваше тело во время полового созревания для развития женской репродуктивной системы и вторичных половых признаков, таких как грудь. Вы можете есть продукты, богатые фитоэстрогеном или растительным эстрогеном, который, как говорится, увеличивает размер груди.

Кешью, фенхель, коричневый рис, семена кунжута, морковь, сливы, белое вино, овес, огурец и зеленый чай – это некоторые продукты, богатые фитоэстрогенами. Пажитник также содержит большое количество фитоэстрогена. Еще лучше ешьте ростки пажитника.

Что еще есть для увеличения груди:

продукты, содержащие много белка – употребляйте чаще куриную грудину, белую рыбу, морепродукты, пейте молоко и липовый чай;

капуста – этот полезный и вкусный овощ помогает улучшить рост груди до 18-летнего возраста;

соя – за счет повышенного содержания фитоэстрогена соя помогает увеличивать размер груди, вы можете употреблять ее в виде соевого мяса или молока;

зелень – добавьте в свой рацион укроп, петрушку, фенхель, листья салата, кинзу (дополнительно она также повысит эластичность кожи);

орехи с медом – в орехах содержатся полезные масла, а также фитоэстрогены;

куркума — эта насыщенная специя делает женскую грудь больше, восточные красавицы едят одну чайную ложку куркумы трижды в день перед едой, запивая специю молоком.

Еще один способ сделать вашу грудь больше — потреблять витамин С, который поможет восстановить коллаген. Коллаген – это белок, который придает груди форму и удерживает их. Итак, укрепляя коллаген, вы получите более упругую грудь.

Как можно увеличить грудь в домашних условиях: настои

Как можно увеличить грудь в домашних условиях / Фото: Pexels

Одним из бабушкиных средств, как увеличить грудь без сделок в домашних условиях, является использование специальных настоев. Для их изготовления обязательно берут травы с высоким содержанием фитоэстрогена или растения, которые усиливают кровоток:

Злаковый коктейль – возьмите одну столовую ложку овса, кукурузы, проса и ячменя, залейте 0,5 л воды. Варите на среднем огне до мягкости злаков, процедите отвар и поставьте в холодное место. Пить нужно каждый день по 2-3 глотка перед едой.

Хмельный настой – в шишках хмеля много фитоэстрогенов, которые также помогают активировать естественный эстроген женщины. Возьмите стакан кипятка и одну столовую ложку хмеля, дайте постоять настойке в термосе в течение 8 часов, а затем употребляйте небольшими порциями за 40 минут до еды.

Настой из душицы – для приготовления вам понадобятся 5 столовых ложек душицы и 500 мл кипятка. Настаивать жидкость 5 часов, а затем выпивать по полстакана дважды в день перед едой.

Земляничный чай — подойдет свежая земляничная листва, которую нужно хорошо промыть и положить в чеснок для заваривания. Залейте их крутым кипятком и настаивайте 10 минут. Вкусным напитком можно наслаждаться несколько раз в день после еды, для усиления эффекта добавьте молоко.

Обратите внимание, что употреблять настои можно только после того, как вы убедитесь в их безопасности для вашего организма. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Как увеличить грудь без операций в домашних условиях: компрессы

Как увеличить грудь без операций в домашних условиях / Фото: Pexels

Воздействие компрессов на размер груди легко объяснить – они усиливают кровоток в тканях молочных желез, обеспечивают приток лимфы. Чем больше жидкости поступает в грудь, тем они кажутся больше. Единственный недостаток компрессов состоит в том, что их нужно применять регулярно, ведь их эффективность быстротечна. Вот несколько вариантов компрессов:

компресс из рисовой каши – отварите рисовую кашу и остудите ее до приятной температуры, наложите компресс на грудь и оставьте на ночь, утром смойте и нанесите на кожу питательный крем;

компресс из голубой глины – разомните голубую глину и наложите на грудь, компресс оставляют на ночь, а утром смывают и увлажняют кремом;

компресс с эфирными маслами – возьмите равные пропорции эфирных масел герани, миндаля, иланг-иланга, смешайте, нанесите смесь на ткань и приложите на грудь, оставьте на ночь, утром снимите ткань и удалите остатки масел ватным диском.

Еще несколько действенных способов для увеличения груди в домашних условиях

Как увеличить размер груди в домашних условиях народными средствами / Фото: Pexels

Дополнительно вы можете обратить внимание на следующие способы:

Самомассаж груди – это поможет улучшить кровообращение в груди и будет способствовать общему здоровью. Для этого сначала нанесите на грудь небольшое количество любого масла или крема для кожи, втирать их нужно круговыми движениями, двигаясь с наружной стороны к середине тела. Массировать грудь нужно ежедневно не менее 15 минут. Хорошая осанка – поверьте, что хорошая осанка изменит размер груди. Следуйте упражнениям для укрепления спины и поддержания правильной осанки. Это поможет вам увеличить грудь. Носите правильный бюстгальтер — в значительной степени он поможет сформировать вашу грудь. Если вы не носите своего размера, ваша грудь обвисает.

Особенно важно носить бюстгальтер правильного размера в период полового созревания, чтобы способствовать правильному росту груди. В правильно подобранном бюстгальтере вы будете чувствовать себя увереннее, а ваша грудь будет выглядеть прекрасно. Также он обеспечит надлежащую поддержку и комфорт вашей груди.

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