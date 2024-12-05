Політична криза у Франції може вплинути на підтримку України – Reuters

За словами міністра оборони Себастьєна Лекорню, Франція не зможе виконати обіцянку виділити 3 мільярди євро на підтримку України у 2024 році.

Політична криза у Франції може ускладнити посилення підтримки України, попри неодноразові обіцянки президента Еммануеля Макрона допомагати Києву стільки, скільки потрібно.

Про це пише видання Reuters.

За інформацією ЗМІ, у листопаді Франція завершила навчання близько 2000 українських військових, забезпечивши їх бронетехнікою, гаубицями Caesar, протитанковими ракетними установками, ракетами класу “земля-повітря” та радіолокаційними станціями. Окрім цього, Париж надав ракети, використовуючи кошти із заморожених російських активів, та планує поставити винищувачі Mirage у першому кварталі 2025 року.

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Однак міністр оборони Себастьєн Лекорню, якого розглядають як можливого майбутнього прем’єр-міністра, ще в жовтні заявив, що Франція не зможе виконати обіцянку виділити 3 мільярди євро на підтримку України у 2024 році. За його словами, ця сума, найімовірніше, не перевищить 2 мільярди євро.

"Значна частина української підтримки полягає у передачі старого обладнання французької армії, яке потім замінюється на нове. Якщо ми сповільнимо замовлення нового обладнання, то ми матимемо уповільнення поставок для України", — розповів Лекорню газеті Le Parisien.

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Лекорню також попередив, якщо бюджет на 2025 рік не буде ухвалено, це призведе до перегляду оборонного бюджету на 2024 рік, що може знизити його до 50 мільярдів євро. У такому разі французька армія втратить 3,3 мільярда євро, що вплине на її здатність підтримувати Україну.

Нагадаємо, що депутати французького парламенту від п’яти різних політичних груп закликають відправити до України військових інструкторів. У відкритому листі до міністра оборони Франції міститься пропозиція створити відповідну європейську коаліцію.