У Сирії повстанці захопили ще одне велике місто і просуваються до столиці

У четвер, 5 грудня, сирійські повстанці захопили важливе місто Хама після блискавичного просування у північній Сирії, завдавши нового удару по урядових військах президента Башара Асада та його російських та іранських союзниках.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Речники армії Асада заявили, що урядові війська було передислоковано за межі міста, “щоб зберегти життя мирних жителів і запобігти бойовим діям у місті” після інтенсивних бойових зіткнень.

Повстанці заявили, що готуються продовжувати марш на південь до Хомса - великого міста на перехресті доріг, які з’єднують столицю Дамаск із північчю та узбережжям. У соцмережах вони звернулися до мешканців Хомса із закликом приєднатися до повалення режиму Асада.

Місто Хама лежить на третині шляху від захопленого раніше Алеппо до столиці країни Дамаска. Його захоплення не дозволить урядовим військам Асада та його союзників швидко розпочати контрнаступ проти повстанців.

Наступ повстанців на місто Хомс, розташоване за 40 км на південь від Хами, може відрізати Дамаск від прибережного регіону, який є оплотом алавітської секти Асада і де його російський союзник має військово-морську та авіабазу.

“Асад тепер не може дозволити собі втратити нічого іншого. Велика битва — це битва за Хомс. Якщо Хомс впаде, ми будемо говоримо про потенційну зміну режиму”, — цитує агентство Джихада Язігі, редактор новин Syria Report.

Сирійський президент Башар Асад значною мірою покладався на підтримку Росії та Ірану протягом найінтенсивніших років конфлікту, що допомогло йому відвоювати більшу частину території та найбільші міста у 2020 році. Однак тепер така підтримка стала проблематичною.

Нагадаємо, успішне повстання проти режиму сирійського президента Башара Асада може призвести до втрати Росією своєї військової бази в Середземному морі. Така ситуація може спонукати Москву відновити доступ до Середземного моря через Босфор, а це означає припинити війну в Україні.

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