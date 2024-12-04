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Росія "виявила" "український слід" в подіях в Сирії

Росія "виявила" "український слід" в подіях в Сирії

Речниця МЗС РФ Марія Захарова. / Фото: Associated Press

Про власну причетність Москва мовчить.

В Російській Федерації цинічно заявили про нібито "український слід" у подіях в Сирії. Мовляв, Москва засуджує події в цій країні.

Таку думку висловила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова.

Так, представниця МЗС РФ "звернула увагу" на те, що нібито в Сирії "серед бойовиків-іноземців" є "вихідці із пострадянського простору". У традиційній кремлівській манері Захарова заявила, мовляв, "не минулося без так званого "українського сліду".

Втім, про що саме йдеться вона не уточнила. 

Зауважимо, що Москва "побачила" в Сирії сліди "США та їхніх союзників". Натомість про свою причетність РФ не обмовилася й словом. 

Нагадаємо, аналітики ISW пояснили, чи зможе конфлікт у Сирії відволікти сили РФ від війни в Україні. Зокрема, зазначається, що РФ вивела зі своєї бази в Тартусі фактично всі судна, які там перебували.

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